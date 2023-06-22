В США допустили гибель членов экипажа пропавшего батискафа

Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон 21 июня заявил, что у экипажа пропавшего в районе Атлантики батискафа «Титан», вероятно, или закончился кислород, или его осталось уже слишком мало.

Он отметил, что попытки выяснить местоположение батискафа по неопознанным шумам могут занять слишком много времени и отвлечь необходимые ресурсы, если источником шума в итоге окажется не экипаж попавшего в беду аппарата.

«Меня беспокоит, что там есть случайные звуки, шумы, которые непреднамеренно отвлекают поисковую миссию от области, которую необходимо исследовать», — приводит его слова Fox News.

По его словам, к вечеру 21 июня предполагаемый запас кислорода на батискафе сократился до менее чем 12 часов.

«Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода», — предупредил профессор.

Как отметил Карсон, в случае сохранения самообладания экипажем, если участники экспедиции много спят, кислорода будет тратиться меньше. Он указал, что в подобных батискафах есть множество систем безопасности, в частности возможность быстро сбросить балласт и использовать естественную плавучесть аппарата для всплытия. Соответственно, если этого не произошло, экипаж либо застрял, либо произошел какой-то масштабный сбой, и ничего нельзя сделать.

Ученый считает, что в случае, если аппарат цел и просто застрял, то подводные роботы, возможно, смогут освободить его или помочь сбросить балласт — это позволит за два часа добраться до водной поверхности.

Ранее в этот день тележурналист, бывший научный редактор ABC Майк Гильен выразил надежду на спасение экипажа пропавшего батискафа «Титан». По его мнению, на судне произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью.

Американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш заявил, что экипаж пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» едва ли удастся спасти.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили почти 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

21 июня сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук из океана на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Позже телеканал NBC News уведомил, что зафиксированные звуки не являлись сделанными экипажем судна.

Тогда же исследователь подводного мира Дэвид Галло предположил, что пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат «Титан» мог взорваться.

Также известно, что корпус батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. На фоне этого его максимальная глубина погружения была снижена до 3 тыс. м.