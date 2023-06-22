Береговая охрана США нашла неопознанные обломки на месте поиска батискафа

На месте поиска батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, обнаружили неопознанные обломки. Об этом 22 июня сообщила береговая охрана США в Twitter.

«Несколько обломков было обнаружено в районе крушения «Титаника» с помощью дистанционно управляемого аппарата. Эксперты в составе объединенного командования оценивают информацию», — говорится в сообщении.

Представитель береговой охраны США Джон Могер прокомментирует обнаруженные обломки в 22:00 мск.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). По мнению специалистов, назвать точное время, когда закончится воздух, нельзя, но «важно сохранять надежду».

Также известно, что поиски батискафа начались на океанском дне, но найти аппарат до сих пор не удается. До этого судно искали на поверхности океана.