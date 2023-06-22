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Найденные обломки батискафа подтвердили произошедший внутренний взрыв

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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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Найденные в Атлантическом океане обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о том, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила береговая охрана США.

Отмечается, что эксперты уверены в гибели экипажа, однако уверенности в том что будут обнаружены их останки нет.

Семьи покойных участников экспедиции были проинформированы о случившемся.

Поисковые мероприятия продолжаются.

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Ранее в этот день береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат батискафу «Титан». По словам контр-адмирала Джона Могера, командира Первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие обломки находились поблизости.

Компания OceanGate Expeditions ранее заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения 18 июня утром.

Кадры последнего погружения батискафа «Титан» в Атлантику.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости. Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил, что экипаж мог погибнуть.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

После того как судно не было найдено на поверхности океана, поиски батискафа начались на океанском дне.

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