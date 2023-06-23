Трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом

Трое граждан Великобритании, находившиеся на борту подводного аппарата «Титан», обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане, погибли. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

«Трагические новости (появились. — Ред.) на фоне международной поисковой операции о том, что те, кто был на борту подводного аппарата «Титан», включая трех британских граждан, погибли», — написал он в Twitter.

Также от лица британского правительства Клеверли выразил глубочайшие соболезнования и поддержку семьям погибших.

Ранее в этот день береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат батискафу «Титан». По словам контр-адмирала Джона Могера, командира Первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие обломки находились поблизости.

Также американская береговая охрана подтвердила произошедший на батискафе «Титан» направленный внутрь взрыв.

Компания OceanGate Expeditions также заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

Сообщалось, что на борту подводного судна находятся пять человек. В их числе британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости. Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил, что экипаж мог погибнуть.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

После того как судно не было найдено на поверхности океана, поиски батискафа начались на океанском дне.

Также сообщалось, что жена владельца пропавшего батискафа является потомком жертв «Титаника». Оказалось, что предки женщины были пассажирами первого класса на затонувшем лайнере. Погибший Исидор Штраус и его супруга были богатейшими людьми на «Титанике».