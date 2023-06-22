Предки жены владельца пропавшего батискафа погибли на «Титанике»

Жена владельца пропавшего батискафа оказалась потомком жертв «Титаника». Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на источники. Оказалось, что предки женщины были пассажирами первого класса на затонувшем лайнере. Погибший Исидор Штраус и его супруга были богатейшими людьми на «Титанике», передает телеканал «Известия». Он был магнатом розничной торговли.

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