В Госдуме указали на понимание Западом выгоды сотрудничества с Россией

Ряд бывших политиков и общественность Запада понимают, что сотрудничество с РФ выгоднее, чем ввод санкций против нее. Об этом 9 июня заявил депутат Госдумы Борис Гладких.

Таким образом он отреагировал на пост в соцсети экс-главы МИД Румынии Адриана Северина о том, что требование властей страны сократить штат посольства РФ в Бухаресте более чем на 50 человек является бесполезным и рискованным оскорблением России.

«Настроения простых граждан тех стран, которые сегодня присоединяются к санкциям в отношении РФ, не соответствуют тем действиям, которые проводят политики и представители истеблишмента этих стран. Простые граждане знают, какого преимущество сотрудничества с Россией», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Поэтому очевидно, что бывшие чиновники начинают высказывать мнения в пользу Российской Федерации, подчеркнул парламентарий.

«Они безоговорочно и без последствий прямо говорят о том, насколько глупая политика отдельных стран, которые сегодня на уровне Запада просто не принимают каких-либо решений и не влияют на политику Запада. Они прекрасно понимают, что сотрудничество с Россией принесет больше пользы и дивидендов, нежели исполнение марионеточных функций или игра против собственной экономики, которая сегодня реализуется отдельными лидерами стран Европы», — заключил он.

8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Из заявления румынского внешнеполитического ведомства следует, что речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва даст соответствующий ответ на данное решение Румынии.

Наряду с этим посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что требование румынского МИДа направлено на подрыв межгосударственных отношений. Он также указал на очевидность действий Бухареста «по указке» агрессивного блока НАТО.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.