Посол РФ назвал решение Румынии сократить штат посольства России «указкой» НАТО

Требование МИД Румынии сократить штат посольства России в Бухаресте направлено на подрыв межгосударственных отношений, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

Таким образом он прокомментировал решение румынских властей резко сократить штат посольства РФ в стране.

«Это — очередной шаг румынского руководства, направленный на подрыв государственных отношений между нашими странами», — сказал Кузьмин в комментарии ТАСС 8 июня.

По мнению дипломата, на этот раз очевидно, что Бухарест действовал «по указке» агрессивного блока НАТО.

Ранее в этот день МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Из заявления румынского внешнеполитического ведомства следует, что речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст соответствующий ответ на данное решение Румынии.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.