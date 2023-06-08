Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ

Москва ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте более чем на 50 человек. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел (МИД) в четверг, 8 июня.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Ранее в этот день МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну, передает RT. Речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников, передает НСН.

Ранее, 31 мая, в МИД ФРГ сообщили, что Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии. Москву проинформировали о необходимости закрыть генконсульства до конца года. Отмечается, что ФРГ в ходе сокращения немецкого присутствия в РФ также закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Ранее, 13 апреля, стало известно о признании 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата. Власти страны заявили, что дипломаты якобы вели деятельность, несовместимую с их статусом. Норвежское правительство также предполагает, что Россия представляет некую разведывательную угрозу.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.