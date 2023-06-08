Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Бердянске сообщили о подрыве автомобиля
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Авто
Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС
Мир
18 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Мир
Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ
Общество
В Истре простились с героически погибшим командиром полка Кузнецовым
Армия
Источники «Известий» раскрыли планы ВСУ на запорожском направлении
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Авто
В России начались продажи кроссоверов SWM калининградской сборки

Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ

МИД РФ заявил, что Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте более чем на 50 человек. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел (МИД) в четверг, 8 июня.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Персоны за оградой: ЕС не станет закрывать диппредставительство России
Почему Брюссель не готов оборвать нить для диалога с Москвой

Ранее в этот день МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну, передает RT. Речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников, передает НСН.

Ранее, 31 мая, в МИД ФРГ сообщили, что Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии. Москву проинформировали о необходимости закрыть генконсульства до конца года. Отмечается, что ФРГ в ходе сокращения немецкого присутствия в РФ также закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Ранее, 13 апреля, стало известно о признании 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата. Власти страны заявили, что дипломаты якобы вели деятельность, несовместимую с их статусом. Норвежское правительство также предполагает, что Россия представляет некую разведывательную угрозу.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023