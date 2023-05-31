Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ

Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии. Об этом в среду, 31 мая, заявили в МИД ФРГ.

«Правительство отзывает лицензии у четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ», — говорится в сообщении германского МИДа, цитату из которого приводит телеканал ZDF.

Москву проинформировали о необходимости закрыть генконсульства до конца года.

Отмечается, что ФРГ в ходе сокращении немецкого присутствия в РФ также закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

29 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу. Она напомнила, что германская сторона в 2022 году без всяких оснований предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам загранучреждений России. А в начале 2023 года инициировала высылку еще около 30 сотрудников, которых «обвинила в некой несовместимой с дипстатусом деятельности».

За день до этого посольство ФРГ в Москве сообщило, что введенные Россией ограничения на максимальную численность сотрудников представительств Германии вступают в силу в начале июня. В этой связи Германия будет соблюдать паритет (равенство сторон) присутствия российских сотрудников в ФРГ во всех сферах, отметили в дипмиссии.

При этом 21 апреля Германия сама инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом РФ примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.