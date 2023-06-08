МИД указал на поддержку Румынией киевского режима в связи с высылкой дипломатов

Решение Румынии сократить штат российского посольства отражает аморальную поддержку Бухарестом нацистского режима в Киеве и способствует затягиванию конфликта. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 8 июня.

«Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений», — говорится в сообщении дипломата на сайте МИДа.

Захарова указала, что попытка прикрыть подобные действия «лживыми обвинениями» в адрес России из-за проводимой ею спецоперации является лицемерной. Кроме того, это способствует затягиванию украинского конфликта, а как следствие — росту числа жертв и разрушений.

В комментарии подчеркивается, что демарш румынской стороны не останется без ответа, о конкретных мерах будет сообщено дополнительно.

8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Из заявления румынского внешнеполитического ведомства следует, что речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.

В Министерстве иностранных дел в ответ на это заявили, что Москва даст соответствующий ответ на данное решение Румынии.

Наряду с этим посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин в комментарии ТАСС заявил, что требование румынского МИДа направлено на подрыв межгосударственных отношений. Он также указал на очевидность действий Бухареста «по указке» агрессивного блока НАТО.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.