Реклама
Прямой эфир
Общество
СК намерен расследовать обстрел Киевом пункта эвакуации граждан в Голой Пристани
Мир
МИД указал на поддержку Румынией киевского режима в связи с высылкой дипломатов
Экономика
Турецкий Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения
Мир
WP заявила о начале контрнаступления ВСУ
Экономика
Экономист объяснила техническую рецессию в еврозоне
Мир
Посол РФ назвал решение Румынии сократить штат посольства России «указкой» НАТО
Мир
Шольц выразил Макрону соболезнования в связи с нападением на детей во Франции
Мир
СМИ сообщили о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы на человека
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Авто
Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Кулеба по-хамски ответил на идею Эрдогана о расследовании взрыва Каховской ГЭС
Сюжет:

МИД указал на поддержку Румынией киевского режима в связи с высылкой дипломатов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Румынии сократить штат российского посольства отражает аморальную поддержку Бухарестом нацистского режима в Киеве и способствует затягиванию конфликта. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 8 июня.

«Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений», — говорится в сообщении дипломата на сайте МИДа.

Захарова указала, что попытка прикрыть подобные действия «лживыми обвинениями» в адрес России из-за проводимой ею спецоперации является лицемерной. Кроме того, это способствует затягиванию украинского конфликта, а как следствие — росту числа жертв и разрушений.

В комментарии подчеркивается, что демарш румынской стороны не останется без ответа, о конкретных мерах будет сообщено дополнительно.

Персоны за оградой: ЕС не станет закрывать диппредставительство России
Почему Брюссель не готов оборвать нить для диалога с Москвой

8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Из заявления румынского внешнеполитического ведомства следует, что речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.

В Министерстве иностранных дел в ответ на это заявили, что Москва даст соответствующий ответ на данное решение Румынии.

Наряду с этим посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин в комментарии ТАСС заявил, что требование румынского МИДа направлено на подрыв межгосударственных отношений. Он также указал на очевидность действий Бухареста «по указке» агрессивного блока НАТО.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023