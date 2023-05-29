ANSA сообщило о 41 раненном военном KFOR при столкновении с сербами в Косово

В ходе столкновений с протестующими сербами в Косово пострадал 41 военный KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово), информирует в понедельник, 29 мая, агентство Agenzia Nazionale Stampa Associata.

Среди пострадавших оказалось 11 итальянских военных.

«Они получили ожоги и переломы», — говорится в материале.

Эту же информацию подтвердил глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Состояние троих достаточно тяжелое, но их жизни ничего не угрожает», — написал он в Twitter.

29 мая примерно в 17:00 (18:00 мск) представители KFOR атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Также был использован слезоточивый газ.

Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы. Сербы обратились в больницы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль «миротворцев» международных сил под руководством НАТО и косовской полиции.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти».

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Российское посольство в Сербии, США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Диппредставительство России обратилось к Приштине с призывом положить конец беспорядкам, потому что некоторые люди из гражданских уже получили ранения.

Как подчеркнул Вучич 28 мая, обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на то, что Приштина не должна предпринимать односторонних шагов, которые нацелены на дестабилизацию ситуации с Белградом. Он призвал действовать под эгидой Евросоюза.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.