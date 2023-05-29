Силы столкновения: что происходит в Косово

Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая, когда силовики из KFOR, контингента НАТО, атаковали сербов, которые вышли на митинг к зданию администрации в муниципалитете Звечан. Что происходит в непризнанной республике ― в фотогалерее «Известий»