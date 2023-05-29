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Силы столкновения: что происходит в Косово

В результате атаки миротворцев НАТО на местных жителей пострадали десятки человек
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Обстановка в Косово
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Erkin Keci
Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая, когда силовики из KFOR, контингента НАТО, атаковали сербов, которые вышли на митинг к зданию администрации в муниципалитете Звечан. Что происходит в непризнанной республике ― в фотогалерее «Известий»
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Обстановка в Косово
Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
Столкновения между спецназом и сербами вспыхнули еще 26 мая
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Обстановка в Косово
Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
Полиция самопровозглашенной республики окружила административные здания в трех населенных пунктах. Местным жителям пояснили, что стражи порядка помогают избранным мэрам из числа албанцев начать работу
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Обстановка в Косово
Фото: AP Photo/Bojan Slavkovic
Сербы, которые эти выборы не признали, вышли на защиту зданий, начались столкновения с косовской полицией. После этого президент Сербии Александр Вучич привел армию в боевую готовность
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Обстановка в Косово
Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
29 мая сербы вышли на митинг к зданию администрации в муниципалитете Звечан, после чего силы НАТО их атаковали
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Обстановка в Косово
Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
На месте столкновений были слышны стрельба и звуки ударных бомб
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Обстановка в Косово
Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
В ходе столкновений пострадали более 50 человек, которые получили травмы от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль представителей НАТО
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Обстановка в Косово
Фото: AP Photo/Bojan Slavkovic
СМИ сообщают, что пострадал 41 военнослужащий контингента KFOR
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Обстановка в Косово
Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
Глава МИД Италии сообщил об 11 пострадавших итальянцах, трое из них находятся в тяжелом состоянии
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Обстановка в Косово
Фото: соцсети
Сербский президент анонсировал срочное обращение к нации в связи со сложившейся ситуацией
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Обстановка в Косово
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Erkin Keci
Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей Косово
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Обстановка в Косово
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Erkin Keci
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить уровень эскалации
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Обстановка в Косово
Фото: AP Photo/Bojan Slavkovic
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