WSJ узнала о ноябрьских обысках ФБР в бывшем кабинете Байдена

Федеральное бюро расследований в ноябре обыскало бывший кабинет президента страны Джо Байдена. Об этом 31 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, обыск в аналитическом центре Penn Biden Center, где находился бывший кабинет Байдена, был проведен вскоре после того, как 2 ноября помощники американского президента обнаружили там несколько секретных документов. Следственные мероприятия прошли с согласия представителей президента США.

При этом данных о том, нашли ли правоохранители дополнительные документы в ходе обыска, нет, отмечает издание.

Ранее, 21 января, телеканал CNN сообщил, что следователи обнаружили еще шесть новых секретных документов в ходе обыска в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

19 января Джо Байден высказался о незначительности дела о секретных документах в своем доме цитатой американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн.

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сказал Байден.

В тот же день сообщалось, что уровень общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился до 40%. Падение рейтинга связывают с обнаружением в аналитическом центре и доме Байдена секретных документов, которые относятся к периоду его вице-президентства (2008–2016 годы).

Агентство Reuters 14 января со ссылкой на адвоката Джо Байдена сообщило, что в частном доме президента США нашли новые секретные документы. Во время обысков юристы нашли пять файлов с пометкой «секретно» времен вице-президентства Байдена (2009–2017 годы).

Накануне телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что всего в Пенсильванском центре и резиденции президента Джо Байдена нашли не менее 10 документов с грифом «секретно». Более того, при обысках нашли 10 материалов с грифом «совершенно секретно». Отмечается, что утечка информации из подобных файлов крайне опасна.

Накануне ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

В тот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов.

10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.