Реклама
Прямой эфир
Интернет
Прохождение игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» займет до 70 часов
Мир
СМИ предрекли Байдену завершение карьеры из-за скандала с секретными документами
Экономика
Путин отметил наращивание темпов работы оборонных предприятий
Экономика
Путин указал на положительную динамику экономики в 2022 году вопреки прогнозам
Общество
В Кремле отказались комментировать слухи о приказе освободить Донбасс до марта
Мир
Во Франции объяснили отказ принимать от Москвы плату за русское кладбище
Авто
АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом автомобильной краски
Мир
Швейцарский физик и нобелевский лауреат Карл Мюллер умер в Цюрихе
Мир
Глава Еврокомиссии заявила о желании погрузить экономику России в рецессию
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве
Мир
В Непале после авиакатастрофы проверили на неисправность все самолеты ATR 72
Политика
Депутат Шеремет рассказал о русофобской политике в Крыму до 2014 года

СМИ предрекли Байдену завершение карьеры из-за скандала с секретными документами

Журналист Fox News Карлсон назвал скандал с секретными документами началом конца Байдена
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Fox News Такер Карлсон 12 января предрек президенту США Джо Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов.

В следствие ввели: в чем республиканцы подозревают Байдена
И как их действия отразятся на планах президента остаться на второй срок в 2024 году

«На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым», — сказал он.

Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

«Это нехороший знак», — отметил Карлсон.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты главы государства предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

16 января председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных у него секретных документах. Он отметил, что конгресс продолжит добиваться от администрации Байдена ответов на вопросы.

Американский минюст 12 января объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами в доме Байдена.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023