СМИ предрекли Байдену завершение карьеры из-за скандала с секретными документами

Журналист Fox News Такер Карлсон 12 января предрек президенту США Джо Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов.

«На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым», — сказал он.

Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

«Это нехороший знак», — отметил Карлсон.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты главы государства предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

16 января председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных у него секретных документах. Он отметил, что конгресс продолжит добиваться от администрации Байдена ответов на вопросы.

Американский минюст 12 января объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами в доме Байдена.