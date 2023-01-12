В США назначили спецпрокурора по делу о найденных у Байдена секретных бумагах

Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом Джо Байденом секретных документов. Об этом заявил журналистам глава ведомства Меррик Гарланд в четверг, 12 января.

«Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы», — сообщил Гарланд.

По его словам, назначение спецпрокурора для расследования инцидента отвечает общественным интересам. Гарланд выразил уверенность, что квалификация спецпрокурора обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела.

Он также отметил, что секретные документы, обнаруженные в аналитическом центре, связанном с Байденом, не имели права там храниться.

Ранее в этот день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти также призвал к расследованию данных инцидентов.

Тогда же американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Чуть позже помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Сообщается, что в этот день также обыскивали и пляжный дом американского президента в Рехобот-Бич, но там ничего не нашли. Байден признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.