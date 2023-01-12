В конгрессе США призвали расследовать обнаружение секретных бумаг у Байдена

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти призвал к расследованию инцидентов с обнаружением секретных документов у американского президента Джо Байдена. Об этом он заявил журналистам в четверг, 12 января.

«Я думаю, что конгресс должен расследовать это», — отметил Маккарти.

Он обвинил действующую администрацию президента в двойных стандартах, напомнив про обыски в имении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в августе 2022 года, при которых также были найдены секретные документы, незамедлительно обнародованные нынешним правительством.

«Конституция должна в равной степени применяться ко всем. Тогда они распространили фотографии этих документов. Где документы Байдена? Где фотографии? Именно это не дает американцам верить своему правительству», — заметил политик.

Ранее в этот же день конгрессмен-республиканец Пол Госар сообщил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена. Он добавил, что наказание за хранение подобных документов может караться 10 годами тюрьмы.

Тогда же американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

9 января стало известно об обнаружении в офисе американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

После этого помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. Источник NBS News отмечал, что материалы были найдены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

На следующий день президент США заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Сообщается, что в этот день также обыскивали и пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, но там ничего не нашли.

Американский лидер со своей стороны также признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.