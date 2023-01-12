Политолог назвал Байдена преступником из-за истории с секретными документами

Найденные секретные документы времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена говорят о совершении им преступления. Об этом 12 января «Известиям» заявил американский политолог Скотт Беннетт.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

После этого помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. Источник NBS News отмечал, что материалы были найдены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

«Те документы, что были у Байдена, являлись секретными. Как человек, который сам работал с секретными документами, скажу, что принять их за обычные невозможно: там огромный красный штамп с надписью «Особо секретно». И это обязательно. И так на каждой странице», — считает Беннетт.

Политолог уверен, что историю с документами Байдена стремятся подать под другим углом, говоря, что там якобы не на что смотреть. Однако нынешний президент США перевозил секретные файлы в должности вице-президента, хотя это право есть только у главы государства, сообщил Беннетт.

Всё это, отметил политолог, говорит о том, что Байден владел документами незаконно, нарушая закон США. Вероятно, республиканцы не оставят историю незамеченной и попытаются провести расследование.

«Может быть, там [в секретных файлах] есть свидетельства о преступлениях Байдена, Обамы и демократов против человечества. Или что-то другое. Но одно очевидно: мы столкнулись с преступлением, и его необходимо расследовать», — заключил Беннетт.

Белый дом к настоящему времени не прокомментировал информацию о секретных документах президента. Минюст также пока не дал комментариев.

10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

При этом на следующий день он отметил серьезность своего отношения к обнаружению данных. Байден добавил, что сотрудничает по этому делу с Минюстом и Национальным управлением архивов и документации.