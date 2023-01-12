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Политолог назвал Байдена преступником из-за истории с секретными документами

Политолог назвал Байдена преступником из-за истории с секретными документами

Политолог Беннетт назвал Байдена преступником после обнаружения секретных документов в его офисе
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Найденные секретные документы времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена говорят о совершении им преступления. Об этом 12 января «Известиям» заявил американский политолог Скотт Беннетт.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

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После этого помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. Источник NBS News отмечал, что материалы были найдены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

«Те документы, что были у Байдена, являлись секретными. Как человек, который сам работал с секретными документами, скажу, что принять их за обычные невозможно: там огромный красный штамп с надписью «Особо секретно». И это обязательно. И так на каждой странице», — считает Беннетт.

Политолог уверен, что историю с документами Байдена стремятся подать под другим углом, говоря, что там якобы не на что смотреть. Однако нынешний президент США перевозил секретные файлы в должности вице-президента, хотя это право есть только у главы государства, сообщил Беннетт.

Всё это, отметил политолог, говорит о том, что Байден владел документами незаконно, нарушая закон США. Вероятно, республиканцы не оставят историю незамеченной и попытаются провести расследование.

«Может быть, там [в секретных файлах] есть свидетельства о преступлениях Байдена, Обамы и демократов против человечества. Или что-то другое. Но одно очевидно: мы столкнулись с преступлением, и его необходимо расследовать», — заключил Беннетт.

Белый дом к настоящему времени не прокомментировал информацию о секретных документах президента. Минюст также пока не дал комментариев.

10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

При этом на следующий день он отметил серьезность своего отношения к обнаружению данных. Байден добавил, что сотрудничает по этому делу с Минюстом и Национальным управлением архивов и документации.

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