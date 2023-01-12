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Новый пакет секретных документов найден в гараже Байдена

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Юристы президента США Джо Байдена нашли небольшое количество секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон, которые относятся еще к периоду его вице-президентства. Об этом сообщил 12 января спецсоветник Белого дома Ричард Саубер.

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Саубер пояснил, что юристы нашли небольшое количество дополнительных записей среди частных и политических бумаг администрации Обамы–Байдена с грифом секретности в кладовом помещении гаража главы государства. И еще один документ — в примыкавшей к нему комнате. Также обыскивали и пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, но ничего там не нашли.

«Белый дом продолжает сотрудничать с проверкой, проводимой министерством юстиции», — сообщил спецсоветник Белого дома.

«Вторая партия документов с пометкой «секретно» была обнаружена в гараже резиденции президента в Уилмингтоне, и еще одна — в соседней комнате. Документов в Рехобот-Бич не найдено», — подтвердил специализирующийся на политических расследованиях репортер Хьюго Лоуэлл в Twitter.

Сам американский лидер со своей стороны также признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.

Ранее в этот день политолог Дмитрий Солонников заявил «Известиям», что обнаружение секретных материалов в офисе президента США Джо Байдена не повлечет для американского лидера никаких юридических последствий. Будет только «информационная волна».

Политолог пояснил, что для экс-президента США Дональда Трампа, напротив, обнаружение секретных документов может стать прецедентом уголовного дела, так как «минюст США в руках демократов, и они могут начать процессуальные действия».

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

После этого помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. Источник NBS News отмечал, что материалы были найдены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке. При этом на следующий день он отметил серьезность своего отношения к обнаружению данных.

12 января конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена.

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