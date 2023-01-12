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Политолог оценил последствия для Байдена после обнаружения секретных документов

Политолог Солонников: обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена не будет иметь юридических последствий
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Обнаружение секретных материалов в офисе президента США Джо Байдена не повлечет для американского лидера никаких юридических последствий. Будет только «информационная волна». Об этом 12 января «Известиям» заявил политолог Дмитрий Солонников.

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«Это не официальное, не юридическое действие. Обнаружили и посмотрели неофициальные лица, дальше предали это огласке. Могли предавать, могли не предавать», — сказал он.

Политолог пояснил, что для экс-президента США Дональда Трампа обнаружение секретных документов может стать прецедентом уголовного дела, так как «минюст США в руках демократов, и они могут начать процессуальные действия».

«В случае с Байденом может быть только расследование конгресса, у республиканцев других рычагов нет. Разбирательство должен инициировать минюст США, а он в руках администрации Байдена. Президент против себя не будет расследование начинать», — сказал он.

Кроме информационной волны в настоящее время ничего не произойдет, считает Солонников.

«Если республиканцы победят на выборах президента в 2024 году, то они могут использовать это как возможность уголовного дела, но это для демократов дополнительный стимул выборы не проигрывать», — заключил политолог.

Об обнаружении в офисе американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

После этого помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. Источник NBS News отмечал, что материалы были найдены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке. При этом на следующий день он отметил серьезность своего отношения к обнаружению данных.

12 января конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена.

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