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Республиканцы будут расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена

Конгрессмен Госар: республиканцы будут расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе президента Байдена
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе американского президента Джо Байдена. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар в четверг, 12 января.

«Республиканцы в конгрессе проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Джо Байден ответил за свои преступления», — сказал Госар в интервью «РИА Новости».

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Он добавил, что наказание за хранение подобных документов может караться 10 годами тюрьмы.

«Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало всё равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет», — сказал Госар.

В этот же день американский политолог Скотт Беннетт заявил «Известиям», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

Об обнаружении в офисе американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

После этого помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. Источник NBS News отмечал, что материалы были найдены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

При этом на следующий день он отметил серьезность своего отношения к обнаружению данных.

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