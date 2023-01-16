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Конгрессмен указал на нежелание Байдена прозрачного расследования о документах

Конгрессмен Комер: Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных в его доме и офисе секретных документах
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Chris Kleponis
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Президент США Джо Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных в его доме и офисе секретных документах. Об этом 16 января заявил председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер.

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Он убежден, что администрация, минюст и нацархив скрывают информацию от конгресса и общества о секретных документах, хранившихся за пределами Белого дома.

«У нас нулевой уровень доверия к личным адвокатам президента Байдена», — отметил конгрессмен в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что граждане заслуживают прозрачного расследования и отметил, что конгресс продолжит добиваться от администрации Байдена ответов на вопросы.

Об обнаружении в офисе Байден около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты главы государства предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Позже помощники президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

Источник телеканала CBS сообщил, что у Байдена в общей сложности обнаружили около 20 секретных документов.

12 января американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами в доме Байдена.

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