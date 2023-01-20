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Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы

Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами фразой писательницы Стайн
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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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Президент США Джо Байден 19 января использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, чтобы дать понять, насколько незначительным он считает дело о секретных документах, обнаруженных у него дома. Его слова приводит агентство Associated Press.

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«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сказал Байден.

Уточняется, что американский лидер использовал фразу «there's no there there». Это выражение стало популярным в после публикации в 1937 году книги «Автобиография каждого» американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн. Так она описала свои ощущения от того, что дома, в котором она провела свое детство, больше нет.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что министерство юстиции США решило не привлекать Федеральное бюро расследований (ФБР) для контроля обысков в доме Джо Байдена. По информации издания, ведомство не хочет усложнять следующие этапы расследования дела о секретных документах дома у американского президента.

14 января агентство Reuters со ссылкой на адвоката Джо Байдена сообщило, что в частном доме президента США нашли новые секретные документы. Во время обысков юристы нашли пять файлов с пометкой «секретно» времен вице-президентства Байдена (2009–2017 годы).

Телеканал CBS News 13 января сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что всего в Пенсильванском центре и резиденции президента Джо Байдена нашли не менее 10 документов с грифом «секретно». Более того, при обысках нашли 10 материалов с грифом «совершенно секретно». Отмечается, что утечка информации из подобных файлов крайне опасна.

До этого, 12 января, ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

В тот же день же американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов.

До этого, 10 января, Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

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