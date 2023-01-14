Адвокат Байдена нашел еще пять секретных материалов в доме президента в Уилмингтоне

Новые секретные документы нашли в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр). Об этом в субботу, 14 января, сообщает Reuters со ссылкой на специального советника главы государства по юридическим вопросам Ричард Заубера.

11 января юристы осматривали дом главы государства, где в личном гараже и примыкающей к нему комнате было найдено пять документов с пометкой «секретно» времен вице-президентства Байдена (2009–2017).

«Поскольку у меня есть доступ к секретной информации, я направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. Когда я передавал ее сопровождавшим меня сотрудникам минюста, были обнаружены еще пять страниц с пометкой «секретно», — приводит Reuters слова советника Байдена.

Как передает агентство, юристы, осматривавшие дом, не имели доступа к секретной информации. Поэтому при обнаружении бумаг, они должны были прекратить осмотр и доложить о своей находке в американский минюст для передачи материалов ведомству.

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования. Чуть позже помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов.

На следующий день президент США заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами тем же днем. Как отметил глава ведомства Меррик Гарланд, данные материалы не имели права храниться там, где они были обнаружены

Опрошенные «Известиями» 13 января эксперты сошлись во мнении, что расследования, начатые республиканцами в отношении американского лидера Джо Байдена, грозят как минимум репутационными потерями, а как максимум — импичментом и уголовными делами.