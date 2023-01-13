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Эксперты спрогнозировали последствия расследований в отношении Байдена

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos Tischler
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Расследования, начатые республиканцами в отношении американского лидера Джо Байдена, грозят, как минимум, репутационными потерями, а как максимум — импичментом и уголовными делами. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» 13 января эксперты.

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Консерваторы, получившие большинство в палате представителей после промежуточных выборов в конгресс, потребовали от минфина США предоставить данные о «подозрительных деловых операциях семьи Байденов и их сообщников». Кроме того, республиканцы начали проверку обстоятельств хранения главой Белого дома секретных документов времен его вице-президентства при администрации Барака Обамы.

По словам программного координатора Российского совета по международным делам (РСМД) Константина Суховерхова, скандал, связанный с засекреченными файлами, превратился в своеобразный ответ на действия в отношении экс-президента Дональда Трампа, у которого в августе изъяли несколько коробок материалов с таким грифом.

Однако его до сих пор не привлекли к ответственности по этому делу, так что здесь вероятен подобный сценарий: «будет очень громко и завершится нанесением репутационных потерь», спрогнозировал эксперт.

При этом над Байденом, планирующим участвовать в президентской гонке 2024 года, уже «нависают грозовые тучи», указал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Тут речь уже идет не только о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, о чем он продолжает говорить, но и о возможном импичменте и даже каких-то уголовных процессах. Но поскольку у демократов большинство в сенате, а перевес республиканцев не такой большой, это будет непростая борьба», — отметил он в беседе с «Известиями».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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