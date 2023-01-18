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WSJ разъяснила отказ минюста США привлечь ФБР к делу о секретных бумагах Байдена

WSJ: минюст США решил не привлекать ФБР к делу о секретных документах в доме Байдена
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Фото: Global Look Press/CNP/Al Drago
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Министерство юстиции США решило не привлекать сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) для контроля за обыском дома президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal в среду, 18 января.

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Как утверждают авторы материала, это было сделано для того, чтобы «не усложнять последующие этапы расследования дела о нахождении у президента США секретных документов.

В статье отмечается, что следствие договорилось о сотрудничестве с адвокатами Байдена при проведении обысков личного имущества американского лидера, передает «Газета.Ru».

«Обе стороны договорились, что личные поверенные Байдена будут осматривать его дома и уведомлять министерство юстиции, как только обнаружат какие-либо другие потенциально секретные записи, а также организовывать их изъятие правоохранительными органами», — говорится в материале.

Двумя днями ранее председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных у него секретных документах. Он отметил, что конгресс продолжит добиваться от администрации Байдена ответов на вопросы.

До этого, 12 января, журналист Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

В тот же день же американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Тогда же американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами в доме Байдена.

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