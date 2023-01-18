WSJ разъяснила отказ минюста США привлечь ФБР к делу о секретных бумагах Байдена
Министерство юстиции США решило не привлекать сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) для контроля за обыском дома президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal в среду, 18 января.
Как утверждают авторы материала, это было сделано для того, чтобы «не усложнять последующие этапы расследования дела о нахождении у президента США секретных документов.
В статье отмечается, что следствие договорилось о сотрудничестве с адвокатами Байдена при проведении обысков личного имущества американского лидера, передает «Газета.Ru».
«Обе стороны договорились, что личные поверенные Байдена будут осматривать его дома и уведомлять министерство юстиции, как только обнаружат какие-либо другие потенциально секретные записи, а также организовывать их изъятие правоохранительными органами», — говорится в материале.
Двумя днями ранее председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных у него секретных документах. Он отметил, что конгресс продолжит добиваться от администрации Байдена ответов на вопросы.
До этого, 12 января, журналист Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.
В тот же день же американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.
Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.
12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Тогда же американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами в доме Байдена.