Источник CBS News назвал число обнаруженных у Байдена секретных материалов

В Пенсильванском центре и резиденции президента США Джо Байдена в общей сложности обнаружили около 20 секретных материалов. Об этом сообщает 13 января телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника федеральных правоохранительных органов, знакомого с ходом расследования.

В Пенсильванском центре, отметил источник, нашли 10 материалов под грифом «совершенно секретно». Утечка такой информации может нанести «исключительно серьезный ущерб».

Еще не менее 10 бумаг с пометкой «секретно» обнаружили в резиденции Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования. Чуть позже помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов.

На следующий день американский президент заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами тем же днем. Как отметил глава ведомства Меррик Гарланд, данные материалы не имели права храниться там, где они были обнаружены

Между тем, как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, министерство юстиции США не уведомляло заранее президента страны Джо Байдена о назначении Роберта Хёра спецпрокурором по делу о его секретных документах.

Опрошенные «Известиями» 13 января эксперты сошлись во мнении, что расследования, начатые республиканцами в отношении американского лидера Джо Байдена, грозят как минимум репутационными потерями, а как максимум — импичментом и уголовными делами.