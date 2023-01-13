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Байдена не уведомляли о назначении спецпрокурора по делу о секретных документах

Белый дом: минюст США не уведомлял Байдена о назначении спецпрокурора по делу о его секретных документах
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что министерство юстиции США не уведомляло заранее президента страны Джо Байдена о назначении Роберта Хура спецпрокурором по делу о его секретных документах. Об этом она сообщила на брифинге в четверг, 12 января.

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«Верно, это так», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов.

Американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами тем же днем. Как отметил глава ведомства Меррик Гарланд, данные материалы не имели права храниться там, где они были обнаружены. По словам Жан-Пьер, президент США узнал о том, что Хур получил эту должность, именно во время пресс-конференции Гарланда.

Ранее в этот день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти также призвал к расследованию данных инцидентов.

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Чуть позже помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Сообщается, что в этот день также обыскивали и пляжный дом американского президента в Рехобот-Бич, но там ничего не нашли. Байден признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.

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