Рейтинг поддержки Джо Байдена снизился до 40%

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена установился на близкой к рекордно низкой отметке — 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters и социологической службы Ipsos.

«Трехдневный общенациональный опрос <...> показал, что 40% американцев одобряют работу Байдена на посту президента», — сообщает агентство.

Как пишет агентство, в рамках исследования были опрошены 1035 человек, 60% из которых заявили о том, что не одобряют работу американского лидера. По заявлению агентства, падение рейтинга связано с обнаружением в аналитическом центре и доме Байдена секретных документов, которые относятся к периоду его вице-президентства (2008–2016 годы).

На момент окончания 2022 года рейтинг американского лидера составлял 40–45%. Как объяснил в ноябре политолог, американист Малек Дудаков, тогда показатель вырос на 3% на фоне снижения цен на бензин в США.

Об обнаружении в офисе американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования. Чуть позже помощники главы Белого дома обнаружили как минимум еще одну партию документов.

До этого, 16 октября, Fox News опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.