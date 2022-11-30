Политолог объяснил рост рейтинга Байдена

За последнюю неделю уровень общественного одобрения президента США Джо Байдена неожиданно увеличился на 3%. Как объяснил 30 ноября политолог, американист Малек Дудаков, это объясняется снижением цен на бензин в США.

«На протяжении последних полутора месяцев мы наблюдали тренд на рост поддержки Байдена, связанный в первую очередь с тем, что рост инфляции в Америке замедлился и цены на топливо пошли вниз», — указал эксперт в в комментарии 5-tv.ru.

По его словам, пик топливных цен США прошел летом, когда стоимость бензина там превышала $5 за галлон. Сейчас она упала до $3,5–3,6.

Таким образом, сейчас рейтинг американского лидера составляет около 40–45%, согласно опросам, что всё равно довольно низкий показатель для главы государства, объяснил Дудаков. Тем не менее президент США не будет подавать в отставку, пришел к выводу эксперт.

«Во-первых, никого такого радикального нет вокруг Байдена, кто мог бы занять его позицию. Во-вторых, если Байден уйдет в отставку, а он не уйдет в отставку, то президентом станет вице-президент США Камала Харрис, которая является тоже довольно умеренным политиком», — подытожил специалист.

Как сообщило в среду агентство Reuters, рейтинг общественного одобрения президента США вырос до 40%. Только за последнюю неделю он увеличился на 3%. Лучше к работе главы государства стали относиться демократы, среди которых его поддержали 78% представителей партии, что на 5% больше, чем в предыдущем опросе. Среди республиканцев работу главы государства по-прежнему одобряет только 9%.

26 октября обозреватель The Federalist Тристан Джастис заявил, что действия Байдена по борьбе с ценами на бензин идут вразрез с энергетической политикой страны. По его мнению, Байден злоупотребляет полномочиями, используя ресурсы страны в своих политических интересах. Автор указал, что, для того чтобы сбить цены на бензин, Байден активно прибегает к высвобождению нефти из стратегических резервов, что не стало эффективной мерой.

До этого, Fox News 16 октября опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.