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Байдена обвинили в злоупотреблении властью в попытке сбить цены на бензин
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Байдена обвинили в злоупотреблении властью в попытке сбить цены на бензин

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Фото: Global Look Press/CNP/Jim LoScalzo
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Действия президента США Джо Байдена по борьбе с ценами на бензин идут вразрез с энергетической политикой страны. Об этом 26 октября заявил обозреватель The Federalist Тристан Джастис.

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«Заявление Байдена о том, что он делает «всё», что в его силах, чтобы снизить цены, противоречит энергетической политике Белого дома, проводимой с первого дня его администрацией», — написал он.

Автор напомнил, что Байден запретил разрабатывать новые месторождения газа и нефти на государственных землях в течение 18 месяцев, заморозил инвестиции в отрасли, а также заблокировал планы по строительству крупного нефтеперерабатывающего завода на Виргинских островах.

При этом, для того чтобы сбить цены на бензин, Байден активно прибегает к высвобождению нефти из стратегических резервов, что не стало эффективной мерой. Джастис отметил, что решение о выводе 15 млн баррелей нефти было принято непосредственно перед ноябрьскими выборами в конгресс. По его словам, таким образом Байден хочет повлиять на свой рейтинг.

«Аварийный нефтяной резерв, созданный в 1970-х годах для подготовки США к внезапным и серьезным перебоям в поставках, таким как ураган, мешающий работе нефтеперерабатывающих заводов на побережье Персидского залива, был превращен в личный нефтяной банк президента для получения политического капитала», — заявил обозреватель.

По его мнению, Байден злоупотребляет полномочиями, используя ресурсы страны в своих политических интересах.

Ранее в этот день стало известно, что американский стратегический резерв нефти уменьшился до 401,7 млн баррелей. Это минимальный показатель с мая 1984 года.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ.

Анонсировал продажу президент США Джо Байден. 19 октября он заявил, что это должно помочь снизить цены на сырье.

В начале октября страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета. Из него следует, что страны должны сократить добычу черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель.

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