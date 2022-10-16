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Более половины американцев отказались поддержать Байдена на выборах

Опрос Fox News: более половины американцев проголосовали бы не за Байдена на выборах президента
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Фото: Global Look Press/Europa Press/E. Parra. Pool
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Лишь треть американцев высказалась в поддержку президента США Джо Байдена в ходе социологического опроса о президентских выборах 2024 года. Результаты опроса опубликовал телеканал Fox News 16 октября.

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Данные опроса показали, если бы выборы президента США проходили сегодня, более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но только не нынешнего президента Джо Байдена.

«Опрос зарегистрированных избирателей, опубликованный в воскресенье, показывает, что более половины (54%) проголосовали бы за кого-то другого в 2024 году, а треть (33%) переизбрали бы Байдена», — говорится в материале.

В статье приводится комментарий представителя Республиканской партии США Дэрона Шоу относительно таких результатов опроса.

«Исследования в области политологии показывают, что, когда президент воспринимается как «сильный лидер», он, скорее всего, будет иметь в целом положительный рейтинг. В случае с Байденом трудно преодолеть тот факт, что почти две трети считают его слабым», — отметил Шоу.

16 октября Fox News предрек победу на парламентских выборах республиканцам на выборах из-за набирающей популярность риторики о некомпетентности Байдена, который представляет Демократическую партию.

Ранее, 14 октября, зрители американского телеканала Fox раскритиковали политику Байдена из-за инфляции. Сюжет, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал активный отклик в комментариях.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.

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