Fox News предрек победу республиканцам на выборах из-за оговорок Байдена

Республиканская партия США с большой вероятностью одержит победу на выборах в конгресс в ноябре из-за набирающей популярность риторике о некомпетентности американского президента Джо Байдена, представляющего партию демократов. Такое мнение выразил экс-представитель Национального республиканского комитета конгресса Мэтт Горман в эфире телеканала Fox News 11 октября.

«В то время, когда экономика является проблемой номер один для избирателей, есть и несколько более нематериальная причина, которая также имеет большое значение. Администрация Байдена потеряла доверие», — заявил Горман.

Первой причиной резкого снижения популярности Байдена Горман назвал вывод войск США из Афганистана.

«Люди ясно видели, что это был провал, в то время как Байден утверждал, что его администрация «запланировала все непредвиденные обстоятельства», и называл вывод войск «чрезвычайным успехом».

После Афганистана, считает Горман, проблемы Байдена только усугубились, когда экономика страны начала резко ухудшаться.

Бывший представитель конгресса напомнил о заявлениях Байдена о «путинском повышении цен», заметив, что президент США всегда «ищет крайних» и пытается переложить ответственность за свои промахи на других. Он добавил, что в случае, когда дело касается, например, роста цен на топливо, то, по словам американского лидера, «во всем виноват [президент РФ Владимир] Путин», но в случае снижения цен, Байден сразу же причисляет это к своим заслугам.

«Было бы невозможно избежать вопросов о компетентности и проницательности Байдена во время его президентства. Просто нелепо было бы утверждать, что Джо Байден является образцом красноречия. Он никогда им не был. Люди это знают», — сказал Горман.

Кроме того, он отметил, что президент США утратил доверие, «отрицая реальность, придумывая нелепые оправдания и обвиняя других в ошибках своей администрации».

До этого, 6 октября, The New York Times написало о провале политики Байдена, о чем, в частности, свидетельствует решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

4 октября американский обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон заявил, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.