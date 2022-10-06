NYT рассказал о свидетельстве провала политики Байдена

Решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти говорит о провале политики США по выстраиванию союзнических отношений с Саудовской Аравией. Об этом 5 октября пишут обозреватели The New York Times Дэвид Сангер и Бен Хаббард.

«Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти — сигнал к тому, что влияние Джо Байдена на своего союзника в Персидском заливе гораздо слабее, чем ему хотелось бы», — говорится в материале.

Авторы считают, что решение ОПЕК+ также говорит о провале Вашингтона в стремлении снизить экспортные доходы Москвы и стать союзником для наследного принца саудовского королевства.

Более того, подчеркивают журналисты, такая ситуация показала проблемы, с которыми столкнулась политика США в период риска мировой рецессии, когда энергетический вопрос стал ключевым.

Отмечается, что принятое решение также отрицательно повлияет на самого президента США Джо Байдена, так как до промежуточных выборов в стране остался всего месяц, а топливо продолжает дорожать.

«Наследный принц ясно дал понять, что хочет отдалиться от США, расширяя внешнеполитические отношения, в особенности с Россией и Китаем», — резюмировали авторы материала.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

9 сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. Уточняется, что для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.