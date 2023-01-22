CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена

Следователи обнаружили еще шесть новых секретных документов в ходе обыска в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом в субботу, 21 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на адвоката американского президента Боба Бауэра.

Обыски прошли в пятницу, 20 января, и продлились почти 12 часов. Во время процедуры в доме с сотрудниками минюста присутствовали адвокаты Байдена и представители Белого дома.

Отмечается, что некоторые из обнаруженных файлов относятся к периоду работы Байдена в американском сенате. Также часть документов относится к периоду, когда он занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме. Помимо этого, министерство юстиции приняло к рассмотрению несколько рукописных заметок Байдена того же периода.

Адвокат американского президента Боб Бауэр подчеркнул, что ни президент, ни его супруга Джилл Байден при обысках не присутствовали. По его словам, президент относится к расследованию со всей серьезностью и вместе со своей командой «работает над тем, чтобы у министерства юстиции и специального советника было всё необходимое для проведения тщательной проверки».

Ранее в этот день газета The New York Times написала, что глава аппарата Белого дома Рон Клейн может уйти в отставку в ближайшее время. Это может стать самым заметным кадровым изменением в администрации Байдена с момента его вступления в должность.

Ранее, 19 января, Джо Байден высказался о незначительности дела о секретных документах в своем доме цитатой американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн.

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сказал Байден.

Высказывание — цитата фразы «there's no there there» из автобиографии Стайн, опубликованной в 1937 году.

В тот же день сообщалось, что уровень общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился до 40%. Падение рейтинга связывают с обнаружением в аналитическом центре и доме Байдена секретных документов, которые относятся к периоду его вице-президентства (2008–2016 годы).

14 января агентство Reuters со ссылкой на адвоката Джо Байдена сообщило, что в частном доме президента США нашли новые секретные документы. Во время обысков юристы нашли пять файлов с пометкой «секретно» времен вице-президентства Байдена (2009–2017 годы).

Телеканал CBS News накануне сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что всего в Пенсильванском центре и резиденции президента Джо Байдена нашли не менее 10 документов с грифом «секретно». Более того, при обысках нашли 10 материалов с грифом «совершенно секретно». Отмечается, что утечка информации из подобных файлов крайне опасна.

До этого, 12 января, ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

В тот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов.

До этого, 10 января, Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.