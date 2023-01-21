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NYT узнала о возможной отставке главы аппарата Белого дома

The New York Times: глава аппарата Белого дома Клейн может уйти в отставку в ближайшее время
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Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin, File
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Глава аппарата Белого дома Рон Клейн может вскоре уйти в отставку. Об этом в субботу, 21 января, сообщает газета The New York Times.

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«Ожидается, что Рон Клейн <...> оставит пост в ближайшие недели, что станет наиболее значительной сменой кадров в администрации с момента вступления [президента США Джо] Байдена в должность», — говорится в публикации.

По информации издания, сам Клейн в частном порядке упоминал о намерении «двигаться дальше». Также источники в госаппарате подтвердили, что кандидатуры на роль преемника рассматриваются, однако воздержались от подробного описания ситуации.

Предположительно, официальное заявление об отставке действующего главы аппарата Белого дома может последовать за обращением главы государства к нации 7 февраля.

Как подчеркнули обозреватели NYT, Рон Клейн за время своей работы добился высоких результатов. В частности, его влияние на главу государства было велико. Также показательным стал срок службы Клейна: он удерживал свое место дольше всех предшественников за последние полвека.

Ранее, 19 января, сообщалось, что уровень общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился до 40%. Падение рейтинга связывают с обнаружением в аналитическом центре и доме Байдена секретных документов, которые относятся к периоду его вице-президентства (2008–2016 годы).

12 января ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

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