Мать Саакашвили рассказала о новых диагнозах сына

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили ставят новые диагнозы, рассказала 11 января его мать Гиюли Аласания.

«Он в очень тяжелом положении! Мы слышим сегодня новые диагнозы! <…> Вчера, позавчера и вот сегодня снова новые и новые диагнозы! <…> Я ожидаю, что в любую минуту он может умереть у меня на руках!» — рассказывает женщина на кадрах, поступивших в распоряжение «Известий».

Она настаивает на том, чтобы суд освободил Саакашвили от судебных процессов в связи с состоянием здоровья.

«Я удивлена лишь тому, как до сих пор мой сын остается живым и не умирает!.. Он сделал операцию на желудке еще в 2017 году! А в 2021 году он был в Голландии, где провел все необходимые обследования, которые подтверждали, что Михаил был абсолютно здоров. Не было диагнозов, которые ему сейчас ставят. Он приехал в Грузию здоровым», — подчеркнула Аласания.

9 января Аласания выразила надежду, что суд примет верное решение и отпустит ее сына на лечение. Она заявила, что «Ему очень плохо! У него яд в организме!».

14 декабря 2022 года пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии обнародовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, Саакашвили симулирует болезни, оскорбляет медперсонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения. На кадрах видно, что бывший грузинский лидер ведет себя крайне раздражительно.

В тот же день Саакашвили объявил голодовку, сделав это в знак протеста против отказа в дистанционном участии в заседании Тбилисского городского суда по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания. Участвовать в заседании лично Саакашвили запретили врачи. Однако спустя несколько часов, после того как экс-президент получил письмо от европарламентариев, он изменил свое решение и голодовку прекратил.

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае 2022 года Саакашвили поместили в клинику «Вивамед» в Тбилиси. В ноябре Гиули Аласания рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. В частности, адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

В декабре того же года руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий и необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру сделать невозможно. Позднее в минюсте страны сообщили, что в организме бывшего президента не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.