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Врач минюста Грузии опроверг отравление у Саакашвили

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Фото: ТАСС/Геденидзе Ираклий
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В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму. Об этом 21 декабря заявил глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста страны Малхаз Урткмелидзе.

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«Со всей ответственностью заявляю: по представленной ими информации и данным, указанным нами, ни один из показателей не превышает нормы и не находится резко ниже нормы. Мы не собирались делать заявление по этому поводу, но это уже за гранью. Никакого отравления, даже собственными документами, не подтверждается», — заявил он телеканалу «Имеди».

В мае текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. Спустя несколько месяцев, 19 ноября, его мать Гиули Аласания рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Медцентр «Эмпатия» в течение нескольких месяцев независимо от «Вивамед» наблюдает за состоянием здоровья Саакашвили.

13 декабря министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили использует «симуляции» во время своего лечения. По его словам, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало Саакашвили к подчинению врачам и к полноценному лечению.

Позднее, 19 декабря, руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. По ее словам, экс-президенту необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру сделать невозможно.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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