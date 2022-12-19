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Врачи нашли в организме Саакашвили ртуть и свинец

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Фото: ТАСС/Ираклий Геденидзе
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В анализах экс- президента Грузии Михиила Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Большинство тяжелых диагнозов политика могут быть связаны с отравлением, заявила 19 декабря журналистам руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

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«В крови, волосах и ногтях Михаила Саакашвили обнаружены ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Скорее всего, мы имеем дело с неизвестным, сложным химическим или радиоактивным соединением» — рассказала она.

Джишкариани добавила, что Саакашвили необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру, по ее словам, сделать невозможно.

В мае текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. Спустя несколько месяцев, 19 ноября, его мать Гиули Аласания также рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Медцентр «Эмпатия» в течение нескольких месяцев независимо от «Вивамед» наблюдают за состоянием здоровья Саакашвили.

Между тем, 13 декабря министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили использует «симуляции» во время своего лечения. По его словам, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало Саакашвили к подчинению врачам и к полноценному лечению.

На следующий появилось видео, на котором, как утверждают в пенитенциарной службе министерства юстиции Грузии, экс-президент страны симулирует болезни, оскорбляет медперсонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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