Мать Саакашвили сообщила о плохом самочувствии сына

Гиюли Аласания, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 9 января выразила надежду, что суд примет верное решение и отпустит ее сына на лечение. По ее словам, Саакашвили не сможет участвовать в ближайшем заседании даже по видеосвязи из-за очень плохого самочувствия.

«Ему очень плохо! У него яд в организме! И пока яд не будет выведен из организма, с ним может случится всё, что угодно», — рассказала она журналистам перед заседанием суда.

Аласания добавила, что сегодня за судебным процессом следит весь мир. Так, она напомнила о недавней статье в The Wall Street Journal, которая была посвящена ее сыну.

14 декабря прошлого года пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии обнародовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, Саакашвили симулирует болезни, оскорбляет медперсонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения. На кадрах видно, что бывший грузинский лидер ведет себя крайне раздражительно.

В тот же день Саакашвили объявил голодовку, сделав это в знак протеста против отказа в дистанционном участии в заседании Тбилисского городского суда по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания. Участвовать в заседании лично Саакашвили запретили врачи. Однако спустя несколько часов, после того как экс-президент получил письмо от европарламентариев, он изменил свое решение и голодовку прекратил.

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае 2022 года Саакашвили поместили в клинику «Вивамед» в Тбилиси. В ноябре Гиули Аласания рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. В частности, адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

В декабре 2022 года руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. По ее словам, экс-президенту необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру сделать невозможно. Позднее в минюсте страны сообщили, что в организме бывшего президента не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.