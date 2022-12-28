«Заемщик должен сказать: "Да, я беру кредит с открытыми глазами"»

ЦБ предлагает ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз. Это позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости. Кроме того, регулятор считает, что нужно запретить совмещать жилищные кредиты с господдержкой с программами застройщиков по низким ставкам. Соответствующие предложения в декабре Центробанк направил в правительство, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова . Она рассказала, что в I квартале 2023-го регулятор планирует ужесточить требования по резервам по рискованной ипотеке с околонулевыми ставками, а также о других мерах по сдерживанию перегрева на кредитном рынке.

«Мы планируем со временем ужесточать лимиты»

— С I квартала следующего года начнут действовать лимиты на выдачу потребкредитов и займов по количеству заемщиков с высоким ПДН и длительным срокам. Это первое использование права на так называемый прямой запрет, которое ЦБ получил в 2021 году. Почему были выбраны такие параметры: не более 25% заемщиков организации могут иметь долговую нагрузку свыше 80% и 10% — заимствования на срок свыше пяти лет? Почему решили использовать максимальный уровень в 25%?

— Параметры были выбраны такие, чтобы значение лимита было ограничивающим, но при этом приближенным к нынешнему показателю доли рискованных кредитов . С одной стороны, это даст импульс банкам и МФО улучшать структуру своих портфелей, с другой — не приведет к существенному сокращению кредитования.

Во II квартале доля кредитов с ПДН выше 80% составила 28%, в III — 32% . Ограничение в 25% в I квартале 2023 года будет сдерживать банки от повышенного риска, им придется переориентироваться на менее закредитованных клиентов. Доля кредитов на срок более пяти лет составила в III квартале 15% и будет ограничена на уровне 10% . Ограничения близки к нынешнему уровню, но более жесткие, чтобы задать правильную динамику.

— Если я правильно поняла из релиза, параметры установлены на I квартал, а не на весь следующий год? Так ли это? И будут ли меняться параметры в соответствии с ситуацией?

— Да, пока макропруденциальные лимиты (ограничения на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов. — «Известия») установлены на I квартал. Дальше будем смотреть на результаты этой меры и, исходя из них, в феврале установим дальнейшие параметры. Мы планируем со временем ужесточать лимиты: 25% кредитов с ПДН 80% — это тоже много . Конкретные целевые уровни лимитов мы пока не определили . Будем смотреть, как мера повлияет на общую динамику кредитования.

— Но действительно ли проблема закредитованности и риск перегрева рынка сейчас актуальны? Вы сказали, что доля людей с ПДН 80% и выше в III квартале составила 32%. Помнится, до коронавирусного кризиса показатель был выше — 33%. Сам по себе уровень долговой нагрузки немного снизился.

— После замедления в конце сентября темпы роста кредитования вновь ускорились: в ноябре необеспеченные кредиты показали прирост на 1%. Мы видим, что банки несколько повысили процентные ставки, заложили в них риски, но свои стандарты не ужесточили. Данные показывают, что банки активно кредитуют не только новых заемщиков, но и людей с уже высокой долговой нагрузкой.

«Банки и МФО смогут учитывать рассрочку при расчете показателя долговой нагрузки»

— В статистике вряд ли сильно отражен столь популярный продукт, как рассрочка, прежде всего на маркетплейсах, которая сейчас переживает настоящий бум. ЦБ уже обратил внимание на это направление, выпустил даже доклад на эту тему. Уже понятно, будет ли и как регулироваться эта сфера?

— По рассрочке мы запустили опрос крупнейших ритейлеров, бигтехов, банков и МФО, хотим оценить масштаб этого явления, а дальше думать над конкретными мерами. Некоторые ритейлеры предоставляют рассрочку с помощью банков, эти продукты отражаются как кредиты и уже подпадают под регулирование. Но есть и специализированные продукты, которые предоставляются с баланса нефинансовых компаний. Эти кредиты отсутствуют в отчетности, наши меры на них не распространяются. Информация о том, что человек воспользовался рассрочкой, не попадает и в бюро кредитных историй , поскольку только поднадзорные финансовые организации направляют сведения в БКИ. Чтобы эта информация была, необходимо менять закон о БКИ . Тогда банки и МФО смогут учитывать рассрочку при расчете показателя долговой нагрузки заемщика, что ограничит системные риски закредитованности. Какие меры должны распространяться на саму рассрочку, мы пока обсуждаем .

— Не скажется ли политика ужесточения мер на экономике, ведь потребительский спрос зажат, а кредиты могли бы немного оживить его?

— В краткосрочном периоде возможно некоторое негативное влияние, но этот эффект будет временным . Долги — это изменение потребления во временных периодах. Если, предположим, сейчас человек не возьмет кредит, то он купит меньше, но зато в будущем сможет тратить на потребление больше, поскольку ему не придется обслуживать долг и платить проценты. В сентябре мы публиковали наши оценки: уже в 2024 году негативное влияние макропруденциальных лимитов (МПЛ) на спрос нивелируется.

Второй момент — МПЛ сглаживают кредитный цикл и ограничивают уязвимости финансового сектора, что способствует более устойчивому экономическому росту. Высокая долговая нагрузка создает риски, особенно когда она распределена неравномерно, и есть группа граждан, максимально уязвимая в случае стресса . Если в экономике реализуется негативный сценарий, то в таком случае будет выше уровень плохих кредитов, что повлечет проблемы для всех — и банков, и граждан. Наши меры позволяют повысить устойчивость финансовой системы в стрессовом сценарии. В результате и снижение потребительского спроса будет меньше и у банков будет ниже просрочка, соответственно, они будут более устойчиво кредитовать экономику.

«Сделать льготную ипотеку более адресной»

— С сентября регулятор постоянно поднимает тему про субсидированные застройщиком околонулевые ставки по ипотеке. Центробанк осенью публиковал доклад, где предлагалось несколько вариантов мер, в том числе и прямые ограничения на выдачу таких кредитов. Уже принято решение, какой именно вариант будет применяться?

— Наилучшим инструментом, который может воздействовать на эту проблему, являются повышенные резервы по кредитам. Банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки вплоть до 25 лет. При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован. В I квартале 2023 года планируется внести изменения в положение 590-П , которое регламентирует расчет банками резервов.

Мы также направили в декабре в правительство предложение по запрету объединять ипотеку от застройщика с государственной льготной программой , которая, как известно, продлена до июля 2024 года. Нам кажется это логичным с точки зрения снижения бюджетных рисков. Если государство в лице Минфина берет на себя процентные риски, то такие кредиты не должны сопровождаться завышением стоимости жилья.

— Вы имеете в виду, что на практике объединяют государственную льготную ипотеку и программы от застройщиков?

— Да, такая практика распространена: в 2/3 кредитов от застройщика одновременно применяется и льготная ипотека . Это дает банкам возможность предлагать гражданам привлекательную ставку, но ценой завышения стоимости недвижимости.

— Это единственное предложение по льготной ипотеке от Центробанка?

— Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз . Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается.

«Это должно дестимулировать рискованные выдачи»

— С 1 декабря ужесточились требования к ипотеке с низким первоначальным взносом до 10%. Если я не ошибаюсь, доля таких кредитов невелика, даже льготная ипотека предполагает взнос от 15%. Насколько это серьезная проблема?

— Цифры показывают, что доля таких кредитов действительно невелика. Во II квартале она была на минимуме — 0,3%, в III квартале подросла до 2,3%. И хотя это все еще немного, у застройщиков появилось достаточно много рекламных предложений по кредитам с нулевым первоначальным взносом.

Мы решили ввести превентивные меры, чтобы эта доля и дальше оставалась минимальной . Это рискованная практика, которую мы не хотели бы видеть на рынке . Опыт показывает, что LTV (отношение суммы запрашиваемого кредита к стоимости залога. — «Известия») является значимой характеристикой, которая отражает способность заемщика накапливать денежные средства и в итоге обслуживать кредит. По кредитам на ДДУ с первоначальным взносом менее 10% будет действовать надбавка 200%, то есть коэффициент риска составит 300% в течение всего срока жизни кредита . Это должно дестимулировать такие выдачи.

— Околонулевая история по ипотеке родилась из того, что летом регулятор обратил внимание: заметно снизились ставки по кредитам, начали разбираться и увидели такую историю. Не обнаружилось новых уловок, интересных историй?

— Есть траншевая ипотека (кредит выдается частями. — «Известия»), о рисках которой говорила на пресс-конференции председатель Банка России. Для заемщика это лучше, поскольку нет завышения стоимости жилья, конечно, если он проинформирован о будущем увеличении платежей и в состоянии обслуживать кредит. Однако повышенные риски характерны для застройщика, поскольку из-за медленного поступления средств на счета эскроу он вынужден платить повышенную ставку по кредиту. Больше рисков и для банка, осуществляющего проектное финансирование. Траншевая ипотека пока менее распространена, чем ипотека от застройщика.

Мы также отслеживаем стандарты в ипотеке в целом, и нас беспокоит их ослабление. Доля выдач с LTV 80+ (с первоначальным взносом 20% и менее. «Известия») возросла с 38% в I квартале этого года до 48% в III квартале . Доля ипотечных кредитов с ПДН 80+ после временного снижения во II квартале до 32% в течение III квартала возобновила рост и достигла 36%, что выше значений I квартала — 35%.

— Ухудшение качества ипотеки — тревожный сигнал. С чем это связано?

— Спрос на недвижимость в этом году существенно снизился, и банки совместно с застройщиками стремятся его простимулировать . В результате они идут на повышенные риски. Это может дать положительный эффект в краткосрочном периоде, но в последующем вылиться в схлопывание пузыря . Этого хотелось бы избежать.

— Каким образом?

— Будем смотреть за стандартами и при необходимости принимать новые макропруденциальные меры. Надбавки в ипотеке сейчас действуют только по кредитам с совсем низким первоначальным взносом (менее 10%). Раньше мы планировали ввести надбавки по ипотеке, дифференцированные по ПДН. Если будет продолжаться ухудшение стандартов кредитования, мы обсудим повышение надбавок.

«Не все заемщики корректно оценивают свою финансовую ситуацию»

— На прошлой неделе Госдума приняла законопроект, который обязывает банки сообщать заемщикам, если их ПДН превышает 50%, о рисках для него. Зачем это всё нужно? Разве заемщики не понимают, какая доля бюджета уходит на погашение кредитов?

— У закона две цели. Первая — законодательно закрепить основные положения расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), до этого он был установлен лишь в макропруденциальном регулировании. При этом важность показателя возросла: раньше ПДН использовался для установления надбавок, а теперь еще и для макропруденциальных лимитов. Закон предполагает обязательный расчет ПДН при предоставлении всех кредитов и займов (ранее до 10 тыс. рублей). Кроме того, в законе заложена возможность использования как подтвержденного дохода заемщика, так и модельных подходов.

Вторая цель — защита потребителя , информирование граждан. К сожалению, не все заемщики корректно оценивают свою финансовую ситуацию, о чем говорит достаточно высокий уровень плохих кредитов в потребительском кредитовании: 8,8% на 1 декабря 2022 . Уже в 2019 году ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщику о показателе его долговой нагрузки. Но эта рекомендация выполняется ограниченно, а закон сделает обязательным предупреждение заемщика о рисках, если более 50% его дохода будет приходиться на обслуживание долга. Это станет дополнительным сигналом для человека обратить внимание на свои риски. Важно, что заемщик будет подтверждать, что его уведомили, подписью (в том числе цифровой). Заемщик должен сказать: «Да, я беру кредит с открытыми глазами».

«Уровень реструктуризаций сейчас существенно ниже»

— Есть ли уже оценки по кредитным каникулам, которыми граждане могли воспользоваться в связи с последним кризисом?

— В целом уровень реструктуризаций сейчас существенно ниже, чем в пандемию . В сегменте потребительского кредитования реструктурировано 2,2% задолженности (+0,2 п.п. за ноябрь), тогда как во время пандемии реструктуризации доходили до 5,5% портфеля. В ипотечном кредитовании доля реструктуризаций растет медленнее, чем в потребительском, на 1 декабря 2022 реструктурирован всего 1% портфеля (4,4% в пандемию).

— Оправдываются ли ваши прогнозы по кредитным каникулам для мобилизованных?

— На 30 ноября уровень реструктуризаций по кредитам мобилизованных граждан примерно в два раза ниже, чем показывали наши оценки в сентябре . По данным опроса банков, фактически предоставлена реструктуризация по 155 тыс. кредитов военнослужащих и членов их семей на общую сумму 58,8 млрд рублей .

«Мы рассчитываем, что значимых объемов розничных кредитов в юанях не будет»

— Банки начали выдавать кредиты в юанях, но пока только корпоративные. Если посмотреть на интерес к этой теме, на то, что они депозиты в юанях развивают, несложно прогнозировать: рано или поздно это приведет к появлению кредитов в юанях и для физлиц. ЦБ уже как-то рассматривает, по этому поводу оценки делает, смотрит ли за процессом? Если такая история пойдет, будет регулятор принимать меры, поскольку это достаточно рискованный вид кредитования для заемщиков?

— Действительно, китайская валюта становится всё более популярной для корпоративного кредитования. Это связано с ростом экспортной выручки в юанях, поэтому для компаний естественно и привлекать кредиты, и размещать облигации в юанях.

Для заемщиков-граждан, на наш взгляд, рискованны все валютные кредиты — не только в долларах и евро, но и в юанях . Причина в том, что доходы россиян по большей части номинированы в рублях. Когда кредит номинирован в валюте, это делает человека уязвимым в случае валютных колебаний. Такая проблема у нас была на рынке ипотечного кредитования в 2014 году , к счастью, доля таких кредитов была небольшая, около 4%. Тем не менее история была громкая, пришлось принимать меры господдержки таких заемщиков.