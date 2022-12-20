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Семейный запрос: в ГД предложили субсидировать первый ипотечный взнос

Кто сможет воспользоваться новой мерой поддержки
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В России предложили субсидировать половину первого взноса по ипотеке для молодых семей, сейчас он составляет 15% от стоимости жилья. А также расширить семейную ипотеку — снизить ставку по кредиту на 1 п.п. в случае рождения второго и следующих детей. Такую инициативу депутаты фракции «Единая Россия» направили премьер-министру Михаилу Мишустину, «Известия» ознакомились с копией документа. Мера поможет в преодолении демографической ямы, а также поддержит строительную отрасль, считают эксперты.

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В Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Но не более 900 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тыс. в других регионах. Такую инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Также в письме предложено расширить семейную ипотеку — за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на 1 п.п., сейчас она равна 6%. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства РФ.

— В рамках программы семейной ипотеки мы должны исходить из наших основных задач — повышения доступности жилья для семей с детьми и роста рождаемости. Мы видим, что сейчас происходит демографический провал, и эту серьезную для страны проблему необходимо решать, — сказал Александр Якубовский.

Недостаток средств на первый взнос по ипотеке часто становится препятствием для покупки жилья побольше, и поэтому люди могут отказываться от планов по увеличению числа детей в семье, пояснил он.

Семейный запрос
ипотека
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сегодня первоначальный взнос, как правило, составляет 15% от стоимости жилья, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Квартиры в новостройках массового сегмента в Москве в среднем стоят 13,5 млн рублей, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

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— То есть первоначальный взнос в 15% равен примерно 2 млн рублей. 900 тыс. рублей от государства будут прекрасным подспорьем для клиентов, — сказала она.

По подсчетам Татьяны Решетниковой, предложенных сумм в 900 тыс. и 450 тыс. рублей при их максимальном использовании в качестве 50% первоначального взноса будет достаточно, чтобы приобрести квартиру площадью от 70 до 95 кв. м, например, в Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Омске, от 57 до 67 «квадратов» — в Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, и от 49,3 кв. м — в Москве. Площадь стандартной однокомнатной квартиры составляет 30–35 кв. м, двухкомнатной — 50–55 кв. м, трехкомнатной — от 60 и более «квадратов», добавила она.

— Это компенсация части стоимости квартиры для молодых семей. Такие покупатели смогут приобрести более просторное жилье, сделать ежемесячный ипотечный платеж более низким при большем сроке ипотеки или сократить срок выплаты кредита, не уменьшая платеж, — сказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Социальная инициатива

Субсидирование первого взноса для молодых семей — серьезная поддержка, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Преимущественно покупатели жилья нижнего ценового сегмента используют для первого взноса средства, полученные от продажи старой квартиры, но такая возможность есть у небольшого числа молодых пар без детей, пояснила она.

Семейный запрос
социальный
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Мы приветствуем эту социальную инициативу. Если она будет реализована, то станет одной из важнейших мер по поддержке строительной отрасли. О таком предложении ранее говорили участники рынка, и мы рады, что идея с помощью законодателей обрела конкретные очертания, — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

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Предложение отражает направление госполитики, согласно которому помощь в области ипотечного кредитования должна носить адресный характер, добавил он.

Уже сегодня большая часть покупателей — это семьи, и их будет еще больше за счет расширения условий по семейной ипотеке, отметил коммерческий директор компании «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Например, сейчас в проектах компании доля сделок по семейной ипотеке составляет порядка 30%, а после вступления в силу изменений, вероятно, превысит 50%, спрогнозировал застройщик.

— Любые инициативы, направленные на облегчение условий покупки для граждан, положительны. В данном случае именно семейная ипотека берется за основу, поскольку государство всегда делало ставку на укрепление института семьи. Снижение ставки по кредиту в зависимости от количества детей может быть даже более действенной мерой в плане увеличения рождаемости, чем выплата материнского капитала, — считает генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Семейный запрос
строители
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Такая господдержка станет предпосылкой к восстановлению рынка жилья в 2023 году после заметного падения спроса, добавил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Ценовая политика застройщиков может стать более гибкой в новом году, полагает девелопер.

Мера по снижению ставки по кредиту на 1 п.п. после рождения каждого последующего ребенка требует детальной проработки — нужно уточнить, коснется ли это только новых заимствований или после рождения еще одного ребенка у семьи будет возможность рефинансироваться с учетом более низкой ставки, отметил Алексей Новиков.

Реализация инициативы может оказаться слишком затратной для бюджета, считает Татьяна Решетникова. Логично было бы проработать альтернативные варианты — например, использование пенсионных накоплений граждан для первоначального взноса, отметила эксперт.

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