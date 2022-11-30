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Жителей Кривого Рога предупредили о возможных аварийных отключениях света

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, сообщил 30 ноября в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Александр Вилкул.

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По его словам, вся важная инфраструктура в городе работает. Однако вероятность аварийных и веерных отключений электроэнергии сохраняется.

«Храните дома запасы воды, держите заряженные телефоны, фонарики и пауэрбанки», — призвал в связи с этим жителей города Вилкул.

Накануне глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

28 ноября сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения электроэнергии в Киеве могут продлиться до весны. Он также допустил частичную эвакуацию среди местных жителей. По его словам, на этот случай власти города уже разработали план по ее проведению.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Также, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

22 ноября Кличко заявил, что Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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