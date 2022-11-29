В «Укрэнерго» сообщили о повреждении всех крупных ТЭЦ и ГЭС страны
В результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции, заявил 29 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара», — приводит его слова украинское издание «Новое время. Бизнес».
24 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Также, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.
22 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.
17 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. В связи с этим ЕК приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 т.
15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции. Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.
Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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