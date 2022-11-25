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Зеленский попросил у Запада дизель и газ

Financial Times: Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ для компенсации нехватки электроэнергии
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. Об этом он заявил 24 ноября в интервью газете Financial Times.

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«Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии», — говорится в материале издания.

Газета отметила, что интервью проводилось в здании офиса главы государства, где не было воды.

В тот же день Зеленский заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Также, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением. Он уточнил, что самая сложная ситуация в настоящий момент наблюдается в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях.

Тогда же мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

Глава офиса президента страны Андрей Ермак 23 ноября допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 ноября постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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