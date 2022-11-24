Кличко допустил переезд части киевлян в пригород из-за проблем с электричеством

Киевлянам, у которых есть возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, лучше покинуть на время украинскую столицу. Об этом заявил 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко.

«Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо <...> там временно побыть», — приводит «РБК-Украина» слова Кличко.

Он высказался против эвакуации всех жителей столицы, но не исключил переселение за город «определенных категорий людей».

Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Из разных городов, в том числе Киева, поступали сообщения о поврежденной инфраструктуре, отсутствии электричества и водоснабжения.

Аварийно отключены были от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

23 ноября глава офиса президента страны Андрей Ермак допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

В тот же день Кличко заявил, что Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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