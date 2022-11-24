Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о сохранении конгрессом после выборов поддержки Украины
Спорт
Роналду стал первым забившим на пяти чемпионатах мира футболистом
Мир
В регионе ФРГ отключат горячую воду в офисах депутатов для экономии энергии
Общество
Опубликован список погибших при стрельбе у ТЦ в Крымске
Мир
Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов
Армия
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями
Мир
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
Культура
Редкую магнитофонную запись группы «Кино» продадут на аукционе
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС не становиться «займосоюзом»
Мир
Еврокомиссия призвала страны ЕС массово направить Украине электрогенераторы
Мир
«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить прокачку по «Дружбе»
Мир
Польша предложила создать в своей стране хаб энергетической помощи Украине
Сюжет:

Кличко допустил переезд части киевлян в пригород из-за проблем с электричеством

0
Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевлянам, у которых есть возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, лучше покинуть на время украинскую столицу. Об этом заявил 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко.

Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
И когда могут возобновиться активные действия на линии соприкосновения

«Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо <...> там временно побыть», — приводит «РБК-Украина» слова Кличко.

Он высказался против эвакуации всех жителей столицы, но не исключил переселение за город «определенных категорий людей».

Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Из разных городов, в том числе Киева, поступали сообщения о поврежденной инфраструктуре, отсутствии электричества и водоснабжения.

Аварийно отключены были от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

23 ноября глава офиса президента страны Андрей Ермак допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

В тот же день Кличко заявил, что Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022