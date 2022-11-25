Зеленский признал наличие проблем со светом и водой на Украине

Почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Об этом заявил в четверг, 24 ноября, президент Владимир Зеленский.

«Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но всё же понемногу отходим от блэкаута — каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям», — сказал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, по словам Зеленского, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением. Он уточнил, что самая сложная ситуация в настоящий момент наблюдается в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в нескольких регионах Украины произошли взрывы. По его словам, удары нанесены по энергетическим объектам.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Кроме того, глава офиса президента страны Андрей Ермак 23 ноября допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

Тогда же Кличко заявил, что Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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