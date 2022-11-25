Реклама
Прямой эфир
Мир
Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновились
Спорт
Роналду признали лучшим игроком матча ЧМ‑2022 Португалия–Гана
Мир
Страны ЕС исключат газ из РФ из контрактов на совместные закупки
Общество
Опубликован список погибших при стрельбе у ТЦ в Крымске
Мир
Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов
Армия
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями
Спорт
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Мир
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Армия
МО РФ запустило проект в честь юбилея авиаэскадрильи «Нормандия–Неман»
Мир
Гросси назвал беспрецедентной ситуацию с отключением АЭС на Украине от энергосистемы
Мир
Член Зала хоккейной славы Берье Сальминг скончался в возрасте 71 года
Мир
Польша предложила создать в своей стране хаб энергетической помощи Украине
Сюжет:

Зеленский признал наличие проблем со светом и водой на Украине

Зеленский заявил о сложной ситуации с электроснабжением и водоснабжением на Украине
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Об этом заявил в четверг, 24 ноября, президент Владимир Зеленский.

Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
ВКС России уничтожили цеха предприятий в Запорожье и Днепропетровской области

«Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но всё же понемногу отходим от блэкаута — каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям», — сказал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, по словам Зеленского, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением. Он уточнил, что самая сложная ситуация в настоящий момент наблюдается в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в нескольких регионах Украины произошли взрывы. По его словам, удары нанесены по энергетическим объектам.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Кроме того, глава офиса президента страны Андрей Ермак 23 ноября допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

Тогда же Кличко заявил, что Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022