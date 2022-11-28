В Киеве допустили отключения света до весны

Отключения электроэнергии в Киеве могут продлиться до весны, сообщил 28 ноября мэр города Виталий Кличко.

«Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии, поэтому идет большая нагрузка на энергосистему», — рассказал он изданию «РБК-Украина».

Кличко также допустил частичную эвакуацию среди местных жителей. По его словам, на этот случай власти города уже разработали план по ее проведению.

«В случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым», — добавил Кличко.

Ранее в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщил, что в Киеве продолжаются экстренные отключения света из-за перебоев в работе большинства атомных и тепловых электростанций.

26 ноября Кличко заявил, что примерно четверть жителей Киева продолжают оставаться без электроснабжения.

22 ноября глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. Тогда же он сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.

До этого, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.