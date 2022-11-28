Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Мир
Силы самообороны Японии провели учения рядом с действующей АЭС
Общество
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Киеве сообщили об экстренных отключениях света
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Посол России оценил перспективы использования карт «Мир» в Венесуэле
Мир
В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР
Сюжет:

В Киеве сообщили об экстренных отключениях света

ДТЭК: в Киеве происходят экстренные отключения света
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве продолжаются экстренные отключения света из-за перебоев в работе большинства атомных и тепловых электростанций. Об этом 28 ноября сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении компании.

При этом специалисты продолжают восстановительные работы совместно с сотрудниками экстренных служб.

26 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что примерно четверть жителей города продолжают оставаться без электроснабжения. До этого, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы слышались в том числе и в Киеве.

Отмечалось, что эта атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Войска РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022