В Киеве сообщили об экстренных отключениях света

В Киеве продолжаются экстренные отключения света из-за перебоев в работе большинства атомных и тепловых электростанций. Об этом 28 ноября сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети».

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении компании.

При этом специалисты продолжают восстановительные работы совместно с сотрудниками экстренных служб.

26 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что примерно четверть жителей города продолжают оставаться без электроснабжения. До этого, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы слышались в том числе и в Киеве.

Отмечалось, что эта атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Войска РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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