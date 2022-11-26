Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях
Мир
Немцы высказались против возвращения Меркель на пост канцлера ФРГ
Мир
В МИД РФ предрекли неудачу Киеву в линии на «возвращение» Крыма
Мир
В Италии признали свою ошибку при введении эмбарго на нефть из России
Мир
В Днепропетровске прогремели взрывы
Армия
Под Артемовском ликвидировали украинского боевика Сидорко
Мир
В Японии заявили о стратегии по нанесению ответных ударов совместно с США
Мир
Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей с Арменией
Общество
В МАГАТЭ предупредили о последствиях удара по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС
Мир
Лавров заверил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
Общество
По подозрению в тройном убийстве в Подмосковье задержан подросток
Мир
Японцев предупредили о высокой цене за отказ от нефти из России
Сюжет:

Кличко заявил о четверти остающихся без электроснабжения киевлян

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверть киевлян продолжают оставаться без электроснабжения. Об этом 26 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

«Сегодня без света в Киеве еще 25% потребителей. Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, и в Киеве.

Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время спецоперации России. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

До этого, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022