Кличко заявил о четверти остающихся без электроснабжения киевлян
Четверть киевлян продолжают оставаться без электроснабжения. Об этом 26 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Сегодня без света в Киеве еще 25% потребителей. Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, и в Киеве.
Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время спецоперации России. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.
До этого, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.
Войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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