Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Об этом 23 ноября сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что в результате в ряде районов города пропали электроэнергия и водоснабжение, наблюдаются перебои с мобильной связью. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о попадании по объекту инфраструктуры в Киеве.

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба, в свою очередь, заявил о попаданиях по критическим инфраструктурным объектам и жилому сектору в регионе.

В то же время взрывы раздаются в Николаевской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

По данным Винницкой областной военной администрации, под обстрел в регионе попали объекты критической инфраструктуры. Между тем в ряде районов Львова пропало электроснабжение.

Сообщается, что без электроэнергии осталась Молдавия.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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